Ига Свёнтек вошла в топ-3 представительниц женского тенниса по размеру призовых в течение карьеры.

Благодаря победе на Уимблдоне-2025 Ига Свёнтек вышла на третье место по доходам среди теннисисток, сообщает tennis365.

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Больше 24-летней польки заработали только сестры Уильямс. Интересно, что Свьонтек в рейтинге обогнала не только Симону Халеп, но и россиянку Марию Шарапову. Всего за карьеру Ига получила более 40 миллионов долларов призовых.

Топ-10 теннисисток по доходу на протяжении карьеры

Серена Уильямс (США) – 94 816 730$;

Винус Уильямс (США) – 42 648 578$;

Ига Свёнтек (Польша) – 40,523,198 $;

Симона Халеп (Румыния) – 40 236 618 $;

Мария Шарапова – 38 777 962 $;

Виктория Азаренко – 38 532 860 $;

Петра Квитова (Чехия) – 37 454 150$;

Каролина Возняцки (Дания) – 36 441 868$;

Арина Соболенко – 36 082 811$;

Анжелика Кербер (Германия) – 32 519 180$.

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