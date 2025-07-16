Свёнтек обошла Шарапову и стала третьей теннисисткой в истории с самым большим доходом
Ига Свёнтек вошла в топ-3 представительниц женского тенниса по размеру призовых в течение карьеры.
Благодаря победе на Уимблдоне-2025 Ига Свёнтек вышла на третье место по доходам среди теннисисток, сообщает tennis365.
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Больше 24-летней польки заработали только сестры Уильямс. Интересно, что Свьонтек в рейтинге обогнала не только Симону Халеп, но и россиянку Марию Шарапову. Всего за карьеру Ига получила более 40 миллионов долларов призовых.
Топ-10 теннисисток по доходу на протяжении карьеры
Серена Уильямс (США) – 94 816 730$;
Винус Уильямс (США) – 42 648 578$;
Ига Свёнтек (Польша) – 40,523,198 $;
Симона Халеп (Румыния) – 40 236 618 $;
Мария Шарапова – 38 777 962 $;
Виктория Азаренко – 38 532 860 $;
Петра Квитова (Чехия) – 37 454 150$;
Каролина Возняцки (Дания) – 36 441 868$;
Арина Соболенко – 36 082 811$;
Анжелика Кербер (Германия) – 32 519 180$.
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