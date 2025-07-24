Связующий волейбольной сборной Украины, сыграв во всех 12 матчах Лиги наций, заявил, что команда под руководством Лосано достигла не абы какого прогресса.

Игрок сборной Украины по волейболу – о выступлениях команды в Лиге наций: "Эксперты прогнозировали максимум две победы"

"Лосано – это замечательный специалист, очень легко с ним работается. Все четко, по фактам, все только в плюс. Мы как одно целое: слушаем то, что он от нас хочет, понимаем его. Когда мы это реализуем и у нас получается, значит, мы все правильно делаем. Даже взять наши выступления на международном уровне. В прошлом году ребята выиграли Золотую Евролигу, значит, мы на правильном пути.

У нас нет никаких скандалов, ничего. Мы просто как одно целое движемся. Нормальные, хорошие специалисты, очень грамотные, с очень большим багажом знаний, и даже когда видишь в отелях, в зале, как его тепло приветствуют все тренеры, то понимаешь, что нас тренирует очень большой и хороший специалист.

Составляющие успехов команды? Первое – это физические данные. Мы, как наверное, весь украинский народ в принципе, физически развиты. Когда смотрим на количество прыжков на тренировках, на вес, который поднимаем в тренажерном зале, на тренировках, как работаем – мы уже (высоко) подняли эту планку. Лосано видит, на каком уровне мы можем играть, и на каком уровне можем работать на тренировках. И если уж кто-то выпадает, тогда это сразу бросается в глаза (тренеру). Там уже мы получаем, скажем так, втык.

В принципе, техническую работу я не вижу, чтобы он кого-то переучил. Где-то какие-то маленькие детали, конечно, подсказывает, как он видит, но все строится в основном на тактике и ментальном подходе. Здесь физически никто не прыгнет на 5 метров в высоту, грубо говоря. Все практически играют на одинаковом уровне, просто у кого-то больше опыта, кто-то морально сильнее, а кто-то – физически.

Возьмем, например, наше физическое состояние в первую игровую неделю в Бразилии. Мы сыграли тогда за двое суток 15 партий – это колоссальная нагрузка. У нас 4-5 человек играли, по-моему, эти 15 партий без замен, и все прекрасно вывозилось. Вот о чем это о том говорит", – цитирует Щиткова Суспільне Спорт.

Мужская команда Украины до завершающего тура вела борьбу за позицию в топ-8 Лиги наций, чтобы попасть в Финал восьми, но поражением от Канады (1:3) уступила место там сборной Словении.

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