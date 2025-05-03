В субботу, 3 мая, на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоится финал, в котором сойдутся американка Коко Гофф и белоруска Арина Соболенко. Победительница пополнит свой кошелек на 985 тысяч евро, а ее визави вынуждена будет довольствоваться суммой в 524 тысячи, сообщает WTA.

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Определились и суммы призовых, которые заработали украинские теннисистки – на испанском Мастерсе выступали сразу 7 наших соотечественниц: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Дарья Снигур, а также Людмила и Надежда Киченок (в парах). Больше всего заработала первая ракетка Украины, которая дошла до полуфинала соревнований. Благодаря историческому триумфу заработок Свитолиной составил 291 тысячу евро. Костюк, которая остановилась в четвертьфинале, положила себе в карман 165 тысяч.

Второй лучший результат на "тысячниках" в карьере продемонстрировала Стародубцева. Она преодолела квалификацию, после чего дошла до четвертого круга соревнований и за свои выступления заработала 90 тысяч евро. Ястремская, вылетевшая во втором раунде, обогатилась на 31 тысячу. Снигур не смогла преодолеть квалификацию, поэтому ограничилась 6 тысячами евро.

В парном разряде Украину представляли сестры Киченок. Надежда вместе с китаянкой Сюй Ифань проиграла во втором раунде, на двоих получив 30 тысяч евро. Людмила же в паре с американкой Софией Кенин сумела дойти до четвертьфинала – каждая из теннисисток заработала по 28,500 евро.

Напомним, следующим турниром, на котором выступят украинки, станет "тысячник" в Италии. Соревнования в Риме стартуют 7 мая.

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