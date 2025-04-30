Свитолина вписала свое имя в историю тенниса – теперь украинка на одном уровне с Сереной Уильямс
Элина Свитолина благодаря победе над Марией Саккари повторила редкое достижение в женском теннисе.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина повторила не только свой персональный рекорд по количеству выигранных матчей подряд, но и замахнулась на мировой рекорд.
Свитолина одержала 10-ю сухую победу подряд и обновила рекорд – в четвертьфинале турнира она может встретиться с россиянкой
Только три теннисистки до украинки смогли в XXI веке выиграть 10 матчей подряд в два сета на грунтовом покрытии. Среди них Флавия Пеннетта, Бернарда Пера и легендарная Серена Уильямс, передает OptaAce.
Уже 30 апреля Свитолина может получить одиннадцатую сухую победу подряд, если одолеет в четвертьфинале мадридского тысячника японку Моюку Учидзиму.
Добавим, что украинская теннисистка не проигрывает с 25 марта, когда ее победила вторая ракетка мира Ига Свьонтек.
Свитолина прокомментировала свой новый рекорд и рассказала, как пережила блэкаут в Испании