Элина Свитолина благодаря победе над Марией Саккари повторила редкое достижение в женском теннисе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина повторила не только свой персональный рекорд по количеству выигранных матчей подряд, но и замахнулась на мировой рекорд.

Свитолина одержала 10-ю сухую победу подряд и обновила рекорд – в четвертьфинале турнира она может встретиться с россиянкой

Только три теннисистки до украинки смогли в XXI веке выиграть 10 матчей подряд в два сета на грунтовом покрытии. Среди них Флавия Пеннетта, Бернарда Пера и легендарная Серена Уильямс, передает OptaAce.

Уже 30 апреля Свитолина может получить одиннадцатую сухую победу подряд, если одолеет в четвертьфинале мадридского тысячника японку Моюку Учидзиму.

Добавим, что украинская теннисистка не проигрывает с 25 марта, когда ее победила вторая ракетка мира Ига Свьонтек.

10 - Elina Svitolina is the fourth player this Century to win 10 consecutive completed clay court matches (BJK included) in straight sets after Serena Williams, Flavia Pennetta and Bernarda Pera. Marching.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/X6Uq4ou3Ql — OptaAce (@OptaAce) April 29, 2025

Свитолина прокомментировала свой новый рекорд и рассказала, как пережила блэкаут в Испании