Произошли изменения в теннисных рейтингах WTA и ATP после завершения турниров, которые состоялись в середине апреля.

Женская и мужская теннисные ассоциации (WTA и ATP) обновили свои рейтинги по итогам прошлой соревновательной недели.

Триумф Свитолиной в финале турнира в Руане – видеообзор матча

В Штутгарте проходил WTA 500, где выступала только одна украинка – Даяна Ястремская. Она снялась в поединке первого раунда против латвийки Остапенко. Свитолина впервые за два сезона победила на турнире WTA 250, выиграв титул соревнований в Руане без единого проигранного сета.

Благодаря победе Свитолина улучшит свое положение в рейтинге – поднимется с 18-й и 17-ю строчку. Марта Костюк, которая снялась с соревнований в Штутгарте, потеряет сразу 11 позиций (36-я). Ястремская находится на 46 строчке.

Виталий Сачко остается первой ракеткой Украины. В рейтинге он поднялся на три ступеньки и расположился на 253-й. Олег Приходько опустился на 345 место, а Овчаренко остался 351-м.

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