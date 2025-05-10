WTA 1000, Рим, грунт, третий круг

Элина Свитолина(Украина, WTA №27) – Хейли Баптист (США, WTA №90) – 6:4, 3:6, 6:4

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Поединок сложился крайне непросто для первой ракетки Украины. В первом сете Свитолина уступала 0:2, но смогла исправить ситуацию и выиграть его 6:4. Вторая партия оказалась еще тяжелее – Элина выиграла первый гейм только при счете 0:5 и не смогла догнать соперницу. В решающем сете лучше выступила украинка и оформила выход в 1/8 финала.

За игру Свитолина трижды подала навылет, сделала 8 двойных ошибок и 6 брейков. Хейли Баптист выполнила 3 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

Это была первая встреча между Свитолиной и Баптист. В следующем круге Элина Свитолина сыграет против другой американки, Даниэль Коллинз (WTA №29), которая выбила из борьбы действующую чемпионку турнира в Риме Игу Свьонтек (WTA №2) из Польши.

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