Украинская теннисистка Элина Свитолина на супертурнире в столице Италии начнет выступления со второго раунда, где встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

WTA 1000, Рим (Италия), грунт, одиночный разряд, 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания, № 72) – Энн Ли (США, № 59) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)

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Первый номер украинского женского тенниса Элина Свитолина, занимая в мировом рейтинге 14-ю позицию, на грунтовом турнире серии WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия), начнет выступления со второго раунда. Ее соперницей станет 72-я ракетка мира испанка Джессика Бузас Минейро. Она стартовала с победы в трех сетах над американкой Энн Ли.

Предстоящая встреча Свитолиной и Минейро станет третьей в истории. Пока счет в их противостоянии 2-0 в пользу Элины. В середине апреля украинка обыграла испанку 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Руане, который в итоге выиграла.

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