Элина Свитолина и Жиль Тайхман продолжили битву Украины и Швейцарии в квалификации .Кубка Билли Джин Кинг. Счет и отчет о матче читайте в этой новости.

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Швейцария – Украина – 1:1

Жиль Тайхман (WTA № 96) – Элина Свитолина (WTA № 18) – 0:2 (4:6, 2:6)

Одна победа все еще выводила Украину на первый в ее истории финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. После неудачи Марты Костюк эта ответственность перешла на плечи первого номера нашей сборной – Элины Свитолиной. Соперницей выступила Жиль Тайхман, которая в рейтинге WTA уступала 78 позиций.

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Первые 8 подач прошли без брейков, а потом Свитолина наконец подловила швейцарку. Тайхман сразу могла ответить, однако стала жертвой коварного рикошета от троса! Элина извинилась, забрала гейм и первый сет.

Второй стартовал с трех брейков подряд – Свитолина впереди 2:1. Элина уверенно захватила инициативу и довела дело до 6:2. Украина впервые сыграет на Кубке Билли Джин Кинг! Последний, парный матч сестер Киченок против Бандекки/Нёф сегодня становится полутоварищеским.