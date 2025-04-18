WTA 250, Руан (Франция), 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, WTA № 18) – Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA № 73) – 6:3, 6:2

Свитолина разбила другую украинку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане. В 3-м раунде наша землячка за 1 час и 20 минут разобралась с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Это была вторая встреча соперниц – в прошлом сезоне украинка была сильнее на тысячнике в Цинциннати.

Интересно, что для Свитолиной это будет 46-й полуфинал в карьере и первый с января 2024 года – тогда в Окленде она дошла до финала, где уступила американке Коко Гофф.

Следующей соперницей Элины будет 90-й номер мировой классификации – румынка Елена-Габриэла Русе. Предыдущие два очных противостояния между ними завершились победами украинки – в Чикаго-2023 и Кьяссо-2021. Матч состоится в субботу, 19 апреля.

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