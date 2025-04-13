Свитолина в очных встречах против представительниц сборных Польши и Швейцарии одержала свою 16 и 17 победы в составе сборной Украины, сообщает Суспільне.

Свитолина одержала вторую победу для Украины в Кубке Билли Джин Кинг – впереди решающая битва со Швейцарией

Таким образом, Элина повторила достижение Елены Татарковой (выступала в 1994-2004 годах), которая была рекордсменкой сборной Украины по количеству побед – 17. В общем, топ-5 сборной Украины по количеству побед выглядит следующим образом:

1-2. Елена Татаркова (1994-2004 годы) – 17 побед (24 матча).

1-2. Элина Свитолина (2012 – по сей день) – 17 побед (26).

3. Алена Бондаренко (2002-2010) – 15 побед (24).

4. Леся Цуренко (2011 – до сих пор) – 12 побед (28).

5. Екатерина Володько (2010-2018) – 11 побед (21).

К слову, Свитолина будет иметь шанс превзойти рекорд уже в этом году – в стадии "файналз" (неофициальном чемпионате мира). Также Элина близка и к еще одному достижению – наибольшего количества игр в составе сборной Украины. Сейчас у нее 26 поединков, тогда как лидером является Леся Цуренко – 28.