Первая ракетка Украины Элина Свитолина находится среди ведущих теннисисток мира, начиная с февраля 2013 года, когда ей было 18 лет, сообщает Большой теннис Украины.

За все это время Свитолина выпадала из первой сотни мирового рейтинга только в 2022 году, когда была беременна и делала паузу в карьере.

Украинка из 600 недель в мировом топ-100 сразу 218 недель провела в первой десятке.

Самой высокой позицией Элины Свитолиной в рейтинге Женской теннисной ассоциации является 3-е место. Это рекорд Украины, как для женского, так и для мужского тенниса. Она занимала эту позицию 11 сентября 2017 года.

