"Для меня было важно быстро адаптироваться, перейти с игры в помещении на открытые корты. Очень довольна матчем, сыграла два хороших сета. Сонай умеет играть на высоком уровне, но я постаралась показать свой лучший теннис.

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Честно говоря, я до сих пор пытаюсь найти формулу успеха в Мадриде. У меня здесь пока что не было выдающихся результатов, но каждый год приносит что-то новое, дает новые уроки. Постепенно накапливается опыт, и, возможно, он начинает работать на тебя. Я уже проводила здесь хорошие матчи, просто не удавалось пройти далеко за сеткой. Но, возможно, в этом году все сложится. Сейчас я просто ищу способы побеждать в каждом матче.

Для меня сейчас самое важное – оставаться здоровой. Прошлый сезон был непростым. Мне пришлось завершить его раньше из-за операции, и я вернулась на корт только на Открытом чемпионате Австралии.

Сейчас мой приоритет – это сосредоточиться на восстановлении. Серьёзно относиться ко всем требованиям, которые я должна выполнять перед матчами и тренировками, чтобы чувствовать себя хорошо и быть готовой на 100%. Я знаю, что с тем опытом, который у меня есть, я способна играть на самом высоком уровне. И я чувствую, что до сих пор нахожусь там", – сказала Свитолина в комментарии Tennis Channel.

Напомним, накануне первая ракетка Украины во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде в двух сетах одержала победу над Сонай Картал (6:3, 6:1). Уже в воскресенье, 27 апреля, Элина будет бороться за выход в 1/8 финала с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (ԜТА № 11).

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