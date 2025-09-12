Элина Свитолина отмечает особую дату в своей жизни.

Сегодня (12 сентября) первой ракетке Украины исполнился 31 год. Свитолина в соцсетях лаконично поздравила сама себя: "Глава 31 начинается сегодня". В комментариях присоединяются многие звезды, друзья и фанаты.

Карьера и жизнь Элины насыщена многими выдающимися моментами:

– выиграла 18 одиночных и 2 парных турнира уровня WTA. В частности, престижный Итоговый турнир в 2018 году;

– завоевала бронзу Олимпиады-2020 в Токио, что стало первой медалью в истории Украины на теннисных соревнованиях Игр;

– неоднократно входила в топ-5 мирового рейтинга, а самой высокой была третья позиция;

– согласно данным WTA, общие призовые Свитолиной уже сейчас превышают 26,5 млн долларов. Также украинка имеет контракты с топовыми брендами (Adidas, Hublot, Diadem и т.д.).

– в июле 2021-го вышла замуж за другого звездного теннисиста – француза Гаэля Монфиса. 15 октября 2022 года Свитолина родила дочь Скай, после чего брала паузу в карьере, но в 2023-м успешно вернулась к соревнованиям;

– Элина активно поддерживает Украину, участвует в различных благотворительных проектах. В 2019 году основала фонд Elina Svitolina Foundation для развития тенниса и поддержки молодых талантов;

– не жмет руку "нейтральным" теннисисткам из России и Беларуси, которые замалчивают преступления своих государств против Украины.