Первая ракетка Украины намерена больше времени проводить на родине в перерыве между турнирами, а также тогда, когда завершит свои профессиональные выступления. Чтобы не быть в Киеве без крыши над головой, Свитолина решила купить квартиру – она расположена в одном из самых высоких небоскребов Украины.

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"Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже завершу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла, сразу поняла, что это может быть моим местом", – цитирует Свитолину NV.

По словам Элины, ее новая квартира чем-то напоминает ту, где она в свое время жила с мамой в Харькове. В ЖК есть спортивный комплекс, которым она может пользоваться при необходимости. А тренируется Свитолина почти каждый день, потому что этого требует профессиональное отношение к развитию карьеры. Теннисистка также рассказала, что пока не встретила своих соседей, а сама понемногу уже начинает привыкать к своей смарт-квартире.

"У меня была очень маленькая квартира. Рядом с домом были теннисные корты. Это было место, где ты поспал и пошел дальше тренироваться", – вспоминает Элина.

Как известно, Элина Свитолина в последнем рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 13-е место.

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