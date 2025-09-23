Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что в текущем сезоне-2025 больше не будет выступать и имеет планы как на межсезонье, так и на следующую кампанию.

Свитолина снялась с турнира в Пекине из-за травмы – известно, кто заменит первую ракетку Украины

"В последнее время я не чувствую себя собой. Я не в правильном эмоциональном состоянии и не готова играть, поэтому заканчиваю сезон на этом.

С годами я поняла, что этот спорт – не о деньгах, славе или рейтингах. Он о готовности сражаться и отдавать все силы. Сейчас же я просто не нахожусь на том уровне – ни ментально, ни эмоционально – чтобы это делать.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Есть тяжелые дни – и это не делает меня слабой. Это лишь означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, подышать и просто быть.

Поэтому я даю себе пространство, необходимое для восстановления и перезарядки, вместо того, чтобы заставлять себя. И когда я снова выйду на корт, хочу биться на полную, отдать лучшее из себя – для фанатов, для игры и для себя", – написала Свитолина в Instagram.

Элина Свитолина в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 13-е место. На прошлой неделе она в составе сборной Украины сыграла в Кубке Билли Джин Кинг, где украинская команда в полуфинале потерпела поражение 1:2 от сборной Италии.

Рейтинг WTA: стабильность Свитолиной, рекордный взлет Олейниковой