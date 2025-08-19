Первая ракетка Украины и ее муж выйдут на корт, где проходят встречи Открытого чемпионата США.

Муж Свитолиной быстро завершил свои выступления в миксте на US Open – шансы на успех не реализовал

Свитолина и Монфис в четверг, 21 августа, сыграют против дуэта из Италии Флавия Пеннетта / Флавио Коболли.

Украинка и ее муж-француз в 2023 году уже участвовали в аналогичном выставочном мероприятии накануне Открытого чемпионата США. Тогда турнир был благотворительный – собирали деньги для Украины.

Ранее оргкомитет Stars of the Open-2025 сообщил, что на турнире, в частности, состоится матч между Коко Гофф и Андре Агасси против Винус Уильямс и Джона Макинроя. Также на этом мероприятии будут выступать Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сэндс, Джек Сок и другие известные теннисисты и теннисистки.

