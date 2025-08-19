Свитолина со своим мужем сыграют в паре на корте US Open
Элина Свитолина и Гаэль Монфис примут участие в развлекательном мероприятии Stars of the Open.
Первая ракетка Украины и ее муж выйдут на корт, где проходят встречи Открытого чемпионата США.
Свитолина и Монфис в четверг, 21 августа, сыграют против дуэта из Италии Флавия Пеннетта / Флавио Коболли.
Украинка и ее муж-француз в 2023 году уже участвовали в аналогичном выставочном мероприятии накануне Открытого чемпионата США. Тогда турнир был благотворительный – собирали деньги для Украины.
Ранее оргкомитет Stars of the Open-2025 сообщил, что на турнире, в частности, состоится матч между Коко Гофф и Андре Агасси против Винус Уильямс и Джона Макинроя. Также на этом мероприятии будут выступать Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сэндс, Джек Сок и другие известные теннисисты и теннисистки.
