Украинская теннисистка Элина Свитолина не сможет принять участие в турнире WTA 1000 в Пекине.

Элина Свитолина пропустит тысячник в Пекине из-за травмы бедра, сообщает BTU.

Место Элины в сетке займет польская теннисистка Магда Линетт, которая получила 33-й номер посева.

Первая ракетка Украины постарается как можно быстрее восстановиться, чтобы быть готовой к турниру WTA 1000 в Ухане, который состоится в октябре.

После снятия Свитолиной Украину на турнире в Пекине представят лишь 3 теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Основной этап тысячника в столице Китая стартует 24 сентября и завершится 5 октября.

