US Open 2025. 1/64 финала

Анна Бондарь (Венгрия, WTA № 97) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 15) – 6:2, 6:4

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть первый круг US Open, проиграв на старте представительнице Венгрии Анне Бондарь, которая в мировой классификации шла 97-й. Игра длилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 2:0 в пользу мадьярки. Это была уже третья встреча соперниц (все состоялись в 2025 году) – на Ролан Гаррос и Уимблдоне лучшей была украинка.

Свитолина уверенно взяла две свои первые подачи, повела 2:1, однако не реализовала пять брейк-пойнтов и после этого ее игра окончательно развалилась. До конца партии Элина не взяла больше ни одного гейма – 2:6. Во второй партии Элина, казалось, сможет оформить камбэк – со счета 1:5 она отыгралась до 4:5. К сожалению, на этом фарт украинки закончился.

Свитолина за игру 2 раза подала навылет, сделала 8 двойных ошибок и 1 брейк из 9 возможностей. У ее соперницы 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 брейка.

Следующей соперницей Бондарь будет Мария Саккари из Греции (WTA № 64), которая в 1/64 финала справилась с Татьяной Марией из Германии (WTA № 42).

Напомним, Свитолина стала уже седьмой представительницей Украины, которая завершила выступления на нынешнем US Open. Ранее Юлия Стародубцева вылетела от россиянки Анны Блинковой, а Даяна Ястремская уступила ее землячке Анастасии Павлюченковой. Квалификацию не смогли преодолеть Дарья Снигур, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Виталий Сачко.

Во вторник, 26 августа, на Открытом чемпионате США стартует последняя украинка – Марта Костюк.