В четвертьфинале престижного турнира во Франции точно будет выступать хотя бы одна украинка.

WTA 250, Руан (Франция), 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, WTA № 18) – Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA № 96) – 2:0 (6:4, 6:2)

Ястремская вместе со своей обидчицей остановилась в шаге от полуфинала в Штутгарте – до камбека было совсем близко

Первая ракетка Украины Элина Свитола за 1 час 28 минут одержала первую победу на турнире во французском Руане. В двух сетах наша землячка одолела швейцарскую теннисистку Жиль Тайхманн. За весь поединок украинка не допустила ни одной двойной ошибки, тогда как у Жиль их было две. Также украинка использовала 5 брейк-пойнтов из 9.

К слову, это была пятая встреча соперниц – Свитолина выиграла третье очное противостояние. Интересно, что обе теннисистки последний раз встречались четыре дня назад – 12 апреля во второй игре матчевого противостояния сборных Украины и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Тогда Элина с таким же счетом одолела соперницу.

Следующим оппонентом Свитолиной будет украинка Ангелина Калинина, которая на старте соревнований прошла Нао Хибино. Отметим, что три предыдущих матча соперниц завершались победами Свитолиной.

Снигур вышла во второй круг 60-тысячника во Франции – впереди дуэль с бывшей жертвой