Элина Свитолина и Гаэль Монфис приняли участие в выставочном парном матче.

Первая ракетка Украины и ее муж-француз в ночь на 22 августа вышли на корт арены Артура Эша, где проходят встречи Открытого чемпионата США, и провели парный поединок в развлекательном мероприятии под названием Stars of the Open.

Свитолина и Монфис одержали победу со счетом 14:12 над итальянским дуэтом Флавия Пеннетта / Флавио Коболли.

Stars of the Open-2025

Жуан Фонсека (Бразилия) / Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – Энди Роддик / Алекс Микельсен (США) – 11:9

Винус Уильямс / Джон Макинрой (США) – Коко Гофф / Андре Агасси (США) – 12:10

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) – Флавия Пеннетта / Флавио Коболли (Италия) – 14:12

Бетани Маттек-Сандс / Кейси Рацлафф (США) – Дана Мэтисон / Джек Сок (США) – 10:8

Организаторы Stars of the Open часть дохода от продажи билетов пойдет на поддержку USTA Foundation - национальной благотворительной организации, которая обеспечивает теннисные и образовательные программы для малообеспеченных сообществ.

