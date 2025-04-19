WTA 250, Руан (Франция), грунт, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, WTA № 18) – Елена Габриэла Русе (Румыния, WTA № 90) – 2:0 (6:0, 6:2)

Свитолина на предыдущих трех стадиях турнира не отдала ни одного сета и была очевидной фавориткой полуфинала. Соперница – румынка Елена Габриэла Русе, которая отстает на 72 позиции в рейтинге и ранее без особых шансов проиграла украинке две очные встречи.

Украинец разгромной победой вышел в финал теннисного турнира в Турции – есть шанс отомстить за 2 земляков

Старт даже превзошел ожидания – Свитолина забрала первый сет под ноль! Русе допускала детские ошибки и легко отдавала Элине свои подачи. После отдыха румынка чуточку собралась, навязывая первой сеяной турнира хоть какую-то борьбу. 4 гейма прошли без брейков, но потом на корте снова была только украинка – 6:2. Элина поставила точку роскошным эйсом и разыграет титул Руана.

В завтрашнем финале Свитолина выступит против третьей сеяной – сербки Ольги Данилович. Начало в 16:00 по киевскому времени.