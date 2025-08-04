Элина Свитолина и Аманда Анисимова провели встречу 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале. Результат и отчет о поединке – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 финала

Аманда Анисимова (США, WTA № 7) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 13) – 4:6, 1:6

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В первом сете при счете 1:1 Свитолина проиграла свой гейм, но сразу ответила сопернице брейком и не позволила Анисимовой уйти в отрыв. В десятом гейме украинка мощно сцепилась с представительницей США и со второго сетбола забрала партию.

Во втором сете Анисимова попыталась перехватить инициативу. В третьем гейме на подаче Свитолиной она делала все возможное, чтобы добиться брейка. При 40:0 в пользу Элины американка вернулась в игру. В итоге девушки разыграли в гейме сразу 21 очко, украинка отыграла три брейк-пойнта и все же забрала гейм. После этого Элина выиграла четыре гейма подряд и уверенно победила во встрече.

В четвертьфинале Свитолина встретится с бывшей первой ракеткой мира и чемпионкой четырех мейджоров Наоми Осакой.

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