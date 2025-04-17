Украинское дерби между Ангелиной Калининой и Элиной Свитолиной на турнире WTA 250 в Руане завершилось уверенной победой последней.

WTA 250. Руан. Одиночный разряд. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:0 (6:4, 6:0)

После победы над швейцаркой Жиль Тайхманн на Свитолину (18-я в рейтинге WTA) ожидала соотечественница – Ангелина Калинина (65-я в рейтинге WTA). Матч получился достаточно простым для первой ракетки Украины, которая победила в двух сетах со счетами 6:4 и 6:0.

Свитолина с победы дебютировала в Руане, второй раз за неделю разбив 96-ю ракетку мира – впереди дуэль с Калининой

Добавим, что эта встреча стала четвертой между Свитолиной и Калининой – во всех побеждала Элина. В четвертьфинале Свитолина будет ожидать победительницу матча между Джессикой Бузас Манейро (73, Испания) и Варварой Грачевой (67, Франция).

Ястремская вместе со своей обидчицей остановилась в шаге от полуфинала в Штутгарте – до камбэка было совсем близко