Элина опубликовала сообщение в Instagram, в котором рассказала, какое для нее значение имеет сине-желтый флаг.

"Для меня Государственный флаг – это символ любви к своей стране и силы, объединяющий и вдохновляющий. В моменты самых больших побед я с особой гордостью поднимаю его, чтобы напомнить всему миру, кто мы есть и за какие ценности боремся", – написала Свитолина.

К слову, 25 августа Элина начнет выступления на US Open-2025. В первом круге турнира Свитолина встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь (WTA № 96). Сейчас Элина Свитолина занимает 13-е место в мировом рейтинге теннисисток.

