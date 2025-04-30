"Это замечательный турнир для меня. Наконец-то я хорошо играю здесь, в Мадриде. Я наслаждаюсь игрой на этих кортах, грунт настолько гладкий, просто идеальный. Так что, да, я наслаждаюсь своим выступлением.

Свитолина разорвала сенсационную соперницу в 1/4 "тысячника" в Мадриде и ждет Костюк в полуфинале

Думаю, что моя подача работает очень хорошо. Я очень довольна тем, как подаю здесь в последние несколько дней, а также как я подавала на прошлой неделе. Так, просто чувствую, что моя игра на отличном уровне. Каждый день мне нужно вносить тактические коррективы в зависимости от соперницы, но в целом я довольна своим уровнем.

Как мне удается совмещать все: быть теннисисткой, мамой, заниматься собственным фондом? Да, у меня много дел. Я черпаю энергию, мотивацию от людей. Когда я возвращаюсь в Украину, я получаю столько энергии от всех людей, которые там сейчас, которые переживают тяжелые времена. Я просто стараюсь подбодрить их и принести для Украины несколько побед", – сказала Свитолина в послематчевом интервью.

Напомним, следующей соперницей Элины будет победительница матча Марта Костюк – Арина Сабаленко.

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