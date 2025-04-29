"Я очень довольна этим выступлением. Что я могу сказать о вчерашней ситуации со светом? Это было довольно сложно. Думаю, что мне повезло, потому что я оставалась в отеле. Но надо было действительно расслабиться и просто воспринять это как выходной день.

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Чем я занималась, когда пропала электроэнергия? Я была в городе, была в одном из магазинов. Потом пришлось думать, как добраться до отеля. Я уже начала думать, что опоздаю на свой матч. Когда я была в отеле, то увидела, какая ситуация, поговорила с тренером и пошла спать. Вот так проспала до вечера.

В чем секрет моей успешной серии? Я стараюсь много работать, чтобы выйти на свой уровень. Я очень рада, что мне так быстро удалось это сделать на грунте, потому что, конечно, переход с харда на грунт – это непросто. Но, да, я довольна своей игрой и стараюсь настраиваться на каждый конкретный матч", – цитирует Элину Свитолину BTU.

Добавим, что в четвертьфинале Madrid Open WTA 1000 украинка встретится с японкой Моюкой Учидзимой, которая одолела в 1/8 россиянку Александрову.

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