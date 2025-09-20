"Считаю ли я, что 16-минутный гейм в третьем сете стал переломным моментом матча? Я бы не сказала, что это был переломный момент, честно говоря, потому что после этого я сделала счет 4:4. Поэтому я так не думаю.

Свитолина не дожала Паолини – Италия сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг

Было много длинных геймов, много длинных розыгрышей. Поэтому да, это тот матч, из-за которого я чувствую разочарование, потому что, очевидно, я была впереди в этом поединке, во втором сете тоже. Конечно, так, это очень грустно", – цитирует Свитолину BTU.

Напомним, что после победы Марты Костюк над Элизабеттой Коччаретто (6:2, 6:3) Элина Свитолина уступила Жасмин Паолине (6:3, 4:6, 4:6). В решающем матче пара Людмилы Киченок и Марты Костюк проиграла дуэту той же Паолини и Сары Эррани (2:6, 3:6). Таким образом Украина не смогла выйти в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Украина проиграла пару Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг