Элина Свитолина полилась мыслями о победе над Амандой Анисимовой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

"Я провела великолепную игру в 1/8 финала. Рада, что смогла хорошо сыграть и хорошо двигаться, потому что Аманда сильно бьет. Мне пришлось быть физически сильной. Очень рада, что смогла хорошо это сделать.

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Наоми Осака – еще одна игрок с сильным ударом. Для меня игра против Аманды стала хорошей тренировкой. Сейчас главное восстановиться, отдохнуть умом и телом, быть готовой к большой битве", – приводит слова Свитолиной The Tennis Letter.

Напомним, в 1/8 финала Монреаля Элина Свитолина обыграла 7-ю ракетку мира Аманду Анисимову – 6:4, 6:1. В четвертьфинале турнира украинка сыграет против Наоми Осаки (Япония, WTA № 49). Свитолина в четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника. Ранее она дошла до этой стадии в Индиан-Уэллсе, Мадриде и Риме.

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