Элина Свитолина встретилась с Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Результат и обзор встречи в этой новости на "Футбол +".

WTA 1000. Мадрид, Испания. Полуфинал. Одиночный разряд

Арина Соболенко ("нейтральная") – Элина Свитолина (Украина) – 2:0 (6:3, 7:5)

Во втором полуфинале мадридского WTA 1000 встретились белоруска Арина Соболенко (нынешняя первая ракетка мира) и Элина Свитолина (17-я позиция в рейтинге WTA). На победительницу пары в финале уже ждет Коко Гофф, которая накануне легко разобралась со второй ракеткой мира – Игой Свёнтек.

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Соболенко со скандалом выбила в четвертьфинале другую украинку – Марту Костюк, поэтому Свитолина имела шанс поквитаться с "нейтральной" белоруской. Впрочем, первый сет завершился в пользу Соболенко (6:3). А вот во втором сете Элина навязала серьезную борьбу, доведя игру до тай-брейка. К сожалению, сравнять счет не удалось – Соболенко выиграла и второй сет со счетом 7:5 и вышла в финал турнира.

Стоит добавить, что выход в полуфинал WTA 1000 в Мадриде позволит Элине Свитолиной подняться на 14-е место в мировом рейтинге. На пути к 1/2 финала украинка одолела британку Сонай Картал, казашку Елену Рыбакину, гречанку Марию Саккари и японку Моюку Учидзиму.

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