Элина Свитолина проиграла японке Наоми Осаке в четвертьфинале супертурнира в Монреале. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/4 финала

Наоми Осака (Япония, WTA № 49) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 13) – 2:0 (6:2, 6:2)

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Элина Свитолина стала последней украинкой, которая покинула престижный турнир WTA 1000 в Канаде. Первая ракетка Украины уступила 49-й ракетке мира Наоми Осаке в четвертьфинальном противостоянии. Свитолина почти без шансов проиграла два сета подряд с одинаковым счетом – 2:6.

Напомним, что до этого с четвертьфинала снялась Марта Костюк. Даяна Ястремская вылетела на стадии 1/8 финала, а Юлия Стародубцева прекратила свои выступления в 1/16 финала.

Наоми Осака в полуфинале встретится именно с обидчицей Стародубцевой – Кларой Таусон (Дания, WTA № 19).

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