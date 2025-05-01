Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о победе над японкой Моюкой Учидзимой и рассказала о подготовке к игре с Ариной Соболенко.

– Элина, на победу вам понадобилось всего 53 минуты. Как вы оцениваете свою игру?

– Да, это был хороший матч, отличное выступление с моей стороны. Я хорошо играла, хорошо подавала. В целом я очень довольна и счастлива выйти в полуфинал здесь, в Мадриде.

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– Это ваша 11-я подряд победа, 22 выигранных сета подряд. Это официально ваша лучшая серия на грунте. Можно ли сказать, что вы сейчас близки к своей лучшей форме за всю карьеру?

– Думаю, я действительно показываю хороший теннис. Я чувствую уверенность, особенно после прошлой недели и того, как играю здесь. Пока все складывается замечательно, но турнир еще не завершен. Меня ждет серьезное испытание, нужно будет провести хороший матч, и я с нетерпением этого жду.

– Это уже ваш 12-й полуфинал на турнирах категории WTA 1000, но первый за последние четыре года. Когда вы вернулись в тур после паузы, у вас были сомнения, что вы снова сможете доходить до полуфиналов и финалов, или вы всегда верили в себя?

– Я старалась сосредоточиться на работе, которую вкладываю. Конечно, с травмами бывает тяжело. Конец прошлого года был непростым из-за операции. Поэтому, безусловно, сомнения были – это нормально, мы все люди. Но когда ты много работаешь, это приносит результат. Я всегда стараюсь смотреть на вещи позитивно.

– Ваш матч начнется намного позже, чем обычно – в 21:30 по местному времени. Как вы планируете день, когда старт такой поздний?

– Постараюсь хорошо выспаться. Утром, скорее всего, пойду прогуляться – в Мадриде очень красиво, много парков. Потом немного отдохну, подремлю, и уже ближе к вечеру приеду на арену готовиться к матчу, – приводит слова Свитолиной ВТУ.

Напомним, вчера "нейтральная" белоруска Арина Соболенко выбила украинку Марту Костюк в четвертьфинале WTA 1000 в Мадриде. Уже сегодня за соотечественницу попытается поквитаться Элина Свитолина, начало матча в 22:30 по киевскому времени.

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