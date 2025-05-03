Украинская теннисистка Элина Свитолина претендует на звание теннисистки, которая выполнила лучший удар месяца в WTA-туре, сообщает пресс-служба организации.

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В финале турнира серии WTA 250 во французском Руане наша землячка в матче с сербкой Ольгой Данилович выполнила эффектный форхенд*, который не оставил равнодушными болельщиков.

В шорт-лист также вошли удары Пейтон Стернс (США), Юле Нимайер (Германия), Арины Соболенко (Беларусь), Мирры Андреевой (Россия), Екатерины Синяковой (Чехия), а также пары Кэролайн Доулгайд/Дезире Кравчик (США).

Чтобы отдать свой голос за Свитолину, необходимо под публикацией на официальной странице WTA в Instagram написать в комментариях букву "F".

Напомним, в марте лучшим ударом месяца был признан эйс на матч-пойнте, поданный с руки Мартой Костюк в матче против россиянки Анны Блинковой в третьем круге "тысячника" в Майами.

* Форхенд – удар по мячу после его отскока от корта, выполняемый справа или слева от корпуса теннисиста в зависимости от того, является ли игрок правшой или левшой соответственно. При этом ладонь игрока движется вперед к мячу.