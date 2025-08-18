Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила с обращением перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

"Вашингтон. Сегодня высокие ставки. Украина под давлением, но сильная. За президентом Владимиром Зеленским – весь народ. В этом наша сила", – написала Свитолина в своем Instagram.

Добавим, что после встречи с кремлевским диктатором Путиным на Аляске Дональд Трамп в очередной раз изменил свое мнение и теперь настаивает на территориальных уступках со стороны Украины. Лидеры стран Европы уже выступили против такого способа угодить российскому агрессору, поэтому также проведут встречу с американским президентом сегодня вечером.

