"До сих пор я очень довольна моей игрой здесь. У меня были великолепные матчи на этом турнире, начиная с первого круга и до сегодняшнего дня. Самая большая мотивация для меня была в начале соревнований, когда Гаэль [Монфис] сказал, что приедет меня поддержать, если я буду в финале. Поэтому, видимо, он приедет завтра за меня поболеть.

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Выход в финал – это всегда невероятный опыт для меня, и я всегда была сосредоточена именно на титулах. Я хочу выиграть и на этом турнире. Я всегда любила играть во Франции, чувствую здесь много поддержки и просто получаю удовольствие от выступления", – цитирует Свитолину Большой теннис Украины.

Напомним, финал турнира WTA 250 в Руане состоится завтра (20 апреля), начало в 16:00 по киевскому времени. Соперницей Свитолиной станет сербка Ольга Данилович (WTA №39).