Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне в полуфинале "тысячника" в Мадриде уступила Арине Соболенко, уже готовится к новому грунтовому турниру. Наша землячка в середине мая выступит на WTA 500 в Страсбурге, сообщает официальный сайт организации.

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Украинка стала одной из семи теннисисток из топ-20 мирового рейтинга WTA, которые попали в основную сетку соревнований.

Напомним, Свитолина – двукратная чемпионка турнира в Страсбурге. Впервые она победила здесь в 2020 году, а в 2023-м, после выхода из декретного отпуска, повторила свой успех. Элина попытается стать первой с 2008 года, кто выиграет титул в Страсбурге трижды (последней, кому это удалось, была Анабель Медина Гарригес).

Среди других чемпионок Страсбурга, заявленных на турнир, есть действующая победительница Уимблдона Барбора Крейчикова, девятая ракетка мира Паула Бадоса и десятая – Эмма Наварро. Также в список теннисисток из топ-20 вошли Дарья Касаткина, Беатрис Хаддад Майя и Людмила Самсонова. Нашлось место в "семерке" чемпионке Australian Open-2020 Софии Кенин и финалисткам турниров Большого шлема Даниэль Коллинз и Лейла Фернандес.

Обладательницы wild card будут объявлены перед началом турнира. Матчи основной сетки начнутся в воскресенье, 18 мая.