WTA 1000 Монреаль (Канада). Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, WTA № 62) – Кайла Кросс (Канада, WTA № 262) – 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)

Победитель Уимблдона и обладатель Кубка Дэвиса объявил о завершении карьеры после поражения на турнире в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая как десятая сеяная первый раунд соревнований в Монреале пропускала, получила соперницу во втором круге турнира категории WTA 1000 с призовым фондом более 5 млн долларов. Ее оппоненткой станет россиянка Камилла Рахимова, которая в 1/64 финала дожала представительницу Канады Кайлу Кросс.

Интересно, что Рахимова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, будет для Свитолиной "темной лошадкой" – ранее теннисистки не встречались между собой.

Напомним, прошлом году на турнире в Торонто (в этих двух канадских городах соревнования ежегодно чередуются) Элина завершила выступления на стадии второго круга, уступив другой украинке, Марте Костюк. Победительница турнира в Монреале получит тысячу рейтинговых очков и 750 тысяч долларов призовых.

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