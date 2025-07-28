Свитолина получила соперницу во втором круге супертурнира в Монреале – "темная лошадка" из страны-оккупанта
Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/32 финала канадского "тысячника" сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.
WTA 1000 Монреаль (Канада). Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, WTA № 62) – Кайла Кросс (Канада, WTA № 262) – 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая как десятая сеяная первый раунд соревнований в Монреале пропускала, получила соперницу во втором круге турнира категории WTA 1000 с призовым фондом более 5 млн долларов. Ее оппоненткой станет россиянка Камилла Рахимова, которая в 1/64 финала дожала представительницу Канады Кайлу Кросс.
Интересно, что Рахимова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, будет для Свитолиной "темной лошадкой" – ранее теннисистки не встречались между собой.
Напомним, прошлом году на турнире в Торонто (в этих двух канадских городах соревнования ежегодно чередуются) Элина завершила выступления на стадии второго круга, уступив другой украинке, Марте Костюк. Победительница турнира в Монреале получит тысячу рейтинговых очков и 750 тысяч долларов призовых.
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