Элина Свитолина остается одной из претенденток на путевку в WTA Finals.

Первая ракетка Украины после Уимблдонского турнира, на котором она дошла до третьего раунда, занимает десятое место в новой версии Чемпионской гонки WTA сезона 2025 года. Свитолина имеет в своем активе 2371 зачетный балл.

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Напомним, что восемь лучших теннисисток по итогам года станут обладательницами путевок на Итоговый турнир WTA. В этом году его будет проводить Эр-Рияд (1-8 ноября).

Элина по сравнению с предыдущей версией рейтинга потеряла одну позицию. На сегодня последнее проходное место на WTA Finals занимает Жасмин Паолини из Италии, у которой 2736 баллов.

Заметим, что Даяна Ястремская в таблице Чемпионской гонки WTA имеет 22-ю позицию (1262 балла), а Марта Костюк находится на 29-м месте (1010 очков).

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