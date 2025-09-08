Свитолина показала свой отдых с дочкой Скай – ФОТО
Элина Свитолина проводит свободное время со своей дочкой.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Instagram разместила несколько фотографий с отдыха вместе с дочкой Скай.
"Мама", – лаконично подписала фотографию лучшая украинская теннисистка.
Как известно, мужем Свитолиной является французский теннисист Гаэль Монфис. Они начали отношения в 2019 году. Через два года Элина и Гаэль поженились. В октябре 2022-го у пары родилась дочь Скай, из-за чего Элина делала паузу в своей карьере.
