Элина Свитолина проводит свободное время со своей дочкой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Instagram разместила несколько фотографий с отдыха вместе с дочкой Скай.

"Мама", – лаконично подписала фотографию лучшая украинская теннисистка.

Как известно, мужем Свитолиной является французский теннисист Гаэль Монфис. Они начали отношения в 2019 году. Через два года Элина и Гаэль поженились. В октябре 2022-го у пары родилась дочь Скай, из-за чего Элина делала паузу в своей карьере.

