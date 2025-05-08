Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту на турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

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Имея 16-й номер посева, она в первом круге соревнования была свободной от встречи. Во втором раунде Элину ждет поединок с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Минейро. Он состоится в четверг, 8 мая, ориентировочное время начала – в 16:30 по Киеву.

Накануне первого матча на римском тысячнике Свитолина в инстаграме поделилась с подписчиками фото- и видеоотчетом об одном из своих дней пребывания в Риме.

Начался он у нее в 7 часов утра, был насыщен различными ивентами, а также вместил в себя тренировку и восстановительный массаж. Финальную точку Элина поставила в 22:00 чтением книги в постели, представ в интересном образе.

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