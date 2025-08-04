Первая ракетка Украины в очередной раз доказала свою любовь к Открытому чемпионату Канады, который проводится поочередно в Торонто и Монреале. Как известно, в 2017 году Элина Свитолина брала трофей на этом турнире.

Свитолина разбила финалистку Уимблдона-2025 и вышла в четвертьфинал крупного турнира в Канаде

Свитолина вышла в четвертьфинал, добившись убедительной победы над американкой Анисимовой – 6:4, 6:1. Элина в четвертый раз в карьере дошла до этой стадии канадского турнира. Это второй показатель среди действующих теннисисток. Лучше (пять четвертьфиналов) – только у Виктории Азаренко.

Также для Свитолиной предстоящий четвертьфинал станет четвертым на турнирах категории WTA 1000 в 2025 году. Ранее она была в топ-8 в Индиан-Уэллсе, Мадриде и Риме.

В нынешнем сезоне большее количество четвертьфиналов на "тысячниках" имеет только Ига Свентек из Польши (пять – Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид). По четыре четвертьфинала также у Мирры Андреевой и Арины Соболенко.

Напомним, в 1/4 финала турнира в Монреале Свитолину ждет встреча с бывшей первой ракеткой мира и чемпионкой четырех мейджоров Наоми Осакой.

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