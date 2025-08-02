Элина Свитолина и Анна Калинская встретились на хардовом супертурнире в Канаде. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 финала

Анна Калинска (WTA № 31) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 13) – 1:6, 1:6

Свитолина и Стародубцева одержали в Монреале комфортные победы – украинки вышли в 1/16 финала турнира WTA 1000

Свитолина в первой встрече на канадском "тысячнике" уверенно обыграла так называемую "нейтралку" Камиллу Рахимому (WTA № 62) – 7:5, 6:2. Во втором матче ей снова пришлось сойтись на корте с "нейтральной" Анной Калинской. Игра на ура удалась Елине и принесла ей разгромную победу менее чем за час.

Два брейка обеспечили первой ракетке Украины выигрыш первого сета – 6:1. Во второй партии соотношение сил между теннисистками не изменилось – Свитолина, по-прежнему, вела игру и доминировала. Как следствие, она сделала Калинской три брейка и снова победила со счетом 6:1.

Встреча продолжалась 55 минут.

В 1/8 финала Элина встретится с теннисисткой из США Амандой Анисимовой – финалисткой Уимблдона этого года.

Напомним, ранее в 1/8 финала турнира в Монреале пробились украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская, а вот Юлия Стародубцева выбыла из борьбы на этой стадии соревнований.

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