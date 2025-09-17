"Однозначно, я очень довольна нашим командным выступлением, не только своим собственным. Это требует большой команды, многих людей, которые здесь, и имеют форму украинской сборной, а также болельщиков. Это очень важное очко для нас, для нашей страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал.

Костюк вывела Украину вперед против Испании в Кубке Билли Джин Кинг – сыграла противоречиво, но победила

Как мне удалось выстоять в этом матче? Конечно, мне помогало то, что за моей спиной была вся команда. Паула – замечательная теннисистка и сильный боец. Мне надо было действительно упорно побороться, чтобы выиграть этот матч. Я пыталась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Поддержка на трибунах была замечательной. Поэтому из этого получилась действительно хорошая битва.

Какие ожидания от полуфинала? Наша цель однозначно – это победа. Мы здесь, чтобы хорошо выступить, чтобы выиграть весь турнир. Я чувствую, что мы получим много удовольствия от пребывания здесь. Условия на этом турнире идеальные, прекрасно просто быть здесь, а выйти в полуфинал – это бонус для нас", – цитирует Свитолину БТУ.

Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы