Элина Свитолина поднялась на 14-е место в мировом рейтинге и остается №1 в украинском женском теннисе.

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый мировой рейтинг. Он претерпел изменения после турнира WTA 1000 в Мадриде, который в минувший уик-энд завершился победой Арины Соболенко.

Свитолина проиграла Соболенко и вылетела в полуфинале "тысячника" в Мадриде – первая ракетка мира выбила вторую украинку

Соболенко, по-прежнему, лидирует в рейтинге WTA. Второе место занимает представительница Польши Ига Свентек, которая на тысячнике в Мадриде проиграла в полуфинале американке Коко Гофф. Последняя, сыграв в финале испанского Мастерса, теперь является третьей в мире – из топ-3 она вытеснила соотечественницу Джессику Пегулу.

Лидером женского украинского тенниса продолжает быть Элина Свитолина. После полуфинала в Мадриде она поднялась на три места вверх – теперь она 14-я в рейтинге WTA.

На 9 мест поднялась Марта Костюк – она 27-я в мире. На 45-й позиции располагается Даяна Ястремская, на 75-й – Ангелина Калинина, на 80-й – Юлия Стародубцева, которая взлетела вверх на 19 мест.

Украина вплотную приблизилась к топ-10 Кубка Билли Джин Кинг – невероятный прогресс Свитолиной и Ко после выхода в финал