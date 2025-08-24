Всемирная теннисная ассоциация обнародовала новый рейтинг. Какие позиции занимают украинские теннисистки – читайте в этой новости на "Футбол 24+".

В рейтинге женского тенниса произошли изменения после результатов последней недели. Стали известны новые позиции украинских теннисисток в обновленной таблице WTA.

15. Элина Свитолина (-2 позиции)

28. Марта Костюк (+1 позиция)

31. Даяна Ястремская (+1 позиция)

68. Юлия Стародубцева (-2 позиции)

135. Ангелина Калинина (+1 позиция)

171. Дарья Снигур (+1 позиция)

202. Александра Олейникова (-11 позиций)

270. Анастасия Соболева (+2 позиции)

268. Валерия Страхова (без изменений)

360. Леся Цуренко (+1 позиция)

В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Нейтральная белоруска Соболенко осталась на первой позиции. Вслед за ней разместились полька Ига Свёнтек и американка Коко Гофф.

1. Арина Соболенко (нейтральная)

2. Ига Свёнтек (Польша)

3. Коко Гофф (США)

4. Джессика Пегула (США)

5. Мирра Андреева (нейтральная)

6. Мэдисон Киз (США)

7. Чжэн Цинвэнь (Китай)

8. Жасмин Паолини (Италия)

9. Аманда Анисимова (США)

10. Елена Рыбакина (Казахстан)

