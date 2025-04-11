Сборная Украины по теннису уверенно продолжает свой путь за выход в финальную часть престижного турнира.

Во втором матче Кубка Билли Джин Кинг за выход в финальную стадию турнира сошлись Элина Свитолина и Майя Хвалинская. Первая ракетка Украины не без труда прошла представительницу Польши, одержав победу в двух сетах.

Костюк уверенно разбила соперницу в дебютном матче Украины и Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация, группа Е

Майя Хвалинская (Польша, WTA № 121) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 18) – 0:2 (6:7, 3:6)

Первая партия длилась полтора часа и завершилась на тайбрейке, вторую же Свитолина закрыла после 37 минут на корте – 7:6, 6:3. Благодаря победам Костюк и Свитолиной Украина досрочно победила сборную Польши.

Между Украиной и Польшей в пятницу, 11 апреля, остается провести еще один матч – парный поединок с участием Людмилы и Надежды Киченок.

В субботу, 12 апреля, Украина проведет решающую матчевую встречу со Швейцарией. В случае победы "сине-желтые" впервые квалифицируются на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Линетт объяснила, почему отказалась играть против сборной Украины – польку ждала Свитолина