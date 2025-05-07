"Безусловно, для меня и моей страны Олимпиада для меня и моей страны – очень важное событие. Я завоевала бронзу в Токио – первую в истории Украины олимпийскую медаль в теннисе – и была знаменосцем в Париже. Это те моменты, которые ты очень ценишь.

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Я испытываю большую гордость за все те усилия, которые я приложила. Надеюсь, мне удастся выиграть еще одну медаль, но посмотрим, выдержит ли мое тело и смогу ли я играть до Олимпиады в Лос-Анджелесе", – сказала Свитолина в интервью Mutua Madrid Open.

К слову, сейчас Свитолина переживает один из лучших этапов карьеры. 30-летняя теннисистка нашла свою игру на грунте и поражает успехами на этом покрытии – после триумфа на турнире в Руане Элина дошла до 1/2 тысячника в Мадриде.

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