"У меня уже было две тренировки здесь. В принципе, этот корт очень похож на корт турнира в Штутгарте. В первый день было больше грунта, и он был немного медленнее, чем обычно. Сегодня уже было лучше, мы провели очень хорошую тренировку, смогли нормально подвигаться на грунте.

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Скорость средняя, можно сказать, что нормальная. Сам стадион очень классный. Мне кажется, что когда он будет заполнен болельщиками, то будет замечательная атмосфера, потому что корт так близко к трибунам. В общем здесь достаточно комфортные условия, чтобы играть.

Отсутствие лидеров сборных Польши и Швейцарии – Иги Швёнтек и Белинды Бенчич? Я думаю, что все равно нам нужно фокусироваться на себе, сосредоточиться на своих матчах. Это первые наши официальные матчи на грунте в этом году, а смена покрытий может быть не такой простой. Я стараюсь как можно быстрее перейти на грунт и чувствовать себя комфортно на этом покрытии.

У меня всегда фокус только на моей игре, на своих действиях, на плане на матч. Мы еще будем общаться с командой и советоваться. У нас есть капитан и есть главный тренер, которые будут составлять планы на матчи против наших соперниц. У сборной Польши есть Магда Линетт, которая хорошо играет на грунтовых кортах. У сборной Швейцарии тоже есть девушки, которые любят играть на грунте. Поэтому надо фокусироваться на своих действиях и тактике, дальше пытаться реализовывать это на корте и выигрывать эти два матча", – поделилась Свитолина в комментарии порталу Большой теннис Украины.

Добавим, что матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг с участием сборной Украины состоятся 11-12 апреля, а соперницами станут сборные Польши и Швейцарии (11 и 12 апреля соответственно).

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