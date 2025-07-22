"Я очень рада, что у нас получилось квалифицироваться в финальную часть. Это впервые для Украины. Мы готовимся, стараемся собрать лучшую команду, чтобы не только приехать туда, но и приехать с победой.

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Испания не простая, но не самый плохой вариант, потому что там есть и США, которые очень сильные. Мы еще не знаем, какая будет команда, какие игроки там будут. Но все равно я думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти. А дальше уже посмотрим. Это спорт – ты не знаешь, чего ожидать, но можешь только контролировать то, что ты подготовишься на 100%", – резюмировала Свитолина в комментарии Суспільне Спорт.

К слову, финальная часть Кубка Билли Джин Кинг продлится с 16 по 21 сентября в городе Шэньчжэнь (Китай). Украина и Испания сойдутся 17 сентября. В случае успеха "сине-желтые" выйдут на победителя пары Италия – Китай.

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