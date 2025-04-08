"Я не ожидал, что так хорошо сыграю в первом матче, поэтому моя задача выполнена: я выиграл. В этом сезоне я хотел выиграть матч здесь, теперь у меня уже есть один, поэтому, возможно, пришло время остановиться (смеется). Я достиг того, чего не делал уже давно, а именно: хорошо двигался, хорошо бил с обеих сторон и хорошо подавал. Это помогло мне не паниковать после первого сета. Мне немного повезло с некоторыми брейк-пойнтами, но, честно говоря, я чувствовал себя очень хорошо на протяжении всего матча.

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Матч с Рублевым? Я смотрю на это позитивно, не знаю, что сказать. Это будет хороший матч. Я сыграл миллион таких матчей, так что посмотрим. Честно говоря, я прекрасно знаю, что он собирается делать, поэтому это зависит немного больше от меня, смогу ли я контратаковать и найти решение. Я знаю, что это будет очень напряженный поединок. Он будет бить сильно каждый раз, когда у него будет возможность после короткого паса, поэтому я этого и жду. Проиграю я или выиграю – проблем не будет ни с тем, ни с другим. Я счастлив, потому что уже выиграл один матч", – цитирует Монфиса Punto de Break.

Напомним, муж украинки Элины Свитолиной сыграет против Рублева завтра (9 апреля).