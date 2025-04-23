– Элина, прежде всего поздравляем с победой в Руане! Вы выиграли семь матчей подряд на грунте – включая два за сборную и титул в Руане – и не отдали ни одного сета. Какие эмоции вы испытываете от такого старта грунтового сезона?

– Для меня грунтовый сезон начался довольно неплохо. Рада, что у меня было определенное время, чтобы подготовиться, потому что для меня переход с харда на грунт дается тяжелее всего из всех покрытий. Здесь работают такие маленькие мышцы, например на ногах, когда ты делаешь подкаты к мячу, в растяжках работают мышцы, которые, можно сказать, слишком растягиваются и могут провоцировать небольшие воспаления.

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Поскольку у нас грунтовые турниры все очень сильные: Штутгарт, Мадрид, Рим и потом Ролан Гаррос, то ты постоянно находишься в максимальных нагрузках. И здесь я очень довольна, что выбрала турнир в Руане, потому что я хотела иметь возможность поиграть матчи, иметь возможность больше войти в грунтовый сезон. Потому что, например, в Штутгарте, ты если не в первом матче, то уже во втором, можешь сыграть против кого-то из топ-10 или топ-20.

Поэтому это был один момент – чтобы лучше себя подготовить физически, поскольку я сейчас стараюсь максимально держать свою физическую форму в порядке. А второй момент, это то, что в Индиан-Уэллсе и Майами мне нелегко давались победы, и я хотела немного отработать свою игру, чтобы не просто выходить и выигрывать, а именно доминировать на корте. Поэтому мы, пользуясь своим опытом, вместе с тренером решили, что сыграть турнир в Руане будет очень кстати.

– Параллельно с турниром в Руане проходили соревнования в Штутгарте, где играли главные фаворитки грунтового (да и, видимо, не только) сезона. Следили ли вы за этим турниром? Удивила ли вас победа Остапенко в финале и то, как она справилась с Игой Свёнтек и Ариной Соболенко?

– Да, я следила, смотрела просто результаты турнира в Штутгарте. Это всегда очень сильный турнир, и было интересно наблюдать, как кто начинает грунтовый сезон.

Остапенко сыграла очень-очень сильно. Сто процентов, что она действительно может показывать великолепный теннис. Я думаю, это совсем не случайность, что у нее титул на Ролан Гаррос на этом покрытии. Поэтому для меня не стало чем-то неожиданным, что она обыграла и Свёнтек, и Соболенко, – резюмировала Свитолина в интервью ВТУ.

Напомним, за победу в Руане украинка заработала 31 565 евро, а латвийка Остапенко в Штутгарте получила чек на 142 610 евро. Теперь топовые теннисистки собрались в Мадриде, где разыграют еще большую сумму – более 8 млн евро в целом, победительница заберет 985 тысяч.

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